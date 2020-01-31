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31.01.20 11:31
Глава Крыма раскритиковал отказ главы горсовета Керчи увольняться из-за скандала с блокадниками
"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", - написал Аксенов на своей странице "Вконтакте" в пятницу.
Он сообщил, что созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным.
"Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать", - добавил глава Крыма.
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях - женщины в шубах, которые вручают выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали этот жест.
Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн назвал поздравление блокадников хлебобулочными изделиями унизительным и договорился с главой Крыма Сергеем Аксеновым наказать Хужину.
Аксенов расценил произошедшее как издевательство и заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании. По его мнению, нужны жесткие меры: председатель горсовета Керчи и другие участники инцидента должны быть исключены из партии, лишены мандатов и уволены.
Вечером 30 января Хинштейн опубликовал в твиттере фотографии заявлений о сложении полномочий, написанных Хужиной и ее заместителем.
В пятницу утром глава горсовета Хужина пояснила агентству "Интерфакс-Юг", что "заявление не зарегистрировано в горсовете, поэтому по факту его нет".
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