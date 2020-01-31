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31.01.20 11:38
CAS может запретить проводить ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
"По Санкт-Петербургу пока у нас в суде будет решаться вопрос", - сказал Третьяк.
Он отметил, что вопрос о проведении молодежного ЧМ в России в 2023 году уже не обсуждается, он состоится.
"Молодежный и юношеский не обсуждаются вообще, они уже в плане, и никаких вопросов, что бы дальше там ни было - он состоится, у нас никто его не отберет", - сказал президент федерации.
Третьяк добавил, что между ФХР и Международной федерацией хоккея, которые будут участвовать в разбирательстве между WADA и РФ в качестве третьей стороны, нет разногласий.
"У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет. Международная федерация хоккея старается, чтобы все соревнования (состоялись - ИФ) - а это 2023 год в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим провести женский чемпионат мира высшего дивизиона провести, мы боремся за это", - сказал глава ФХР.
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