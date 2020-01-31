CAS может запретить проводить ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

31.01.20 11:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 января. Interfax-Russia.ru - Судьба Чемпионата мира по хоккею, который планируется провести в 2023 году в Санкт-Петербурге, будет решаться Спортивным арбитражным судом в Лозанне, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк журналистам в Новосибирске в пятницу.

"По Санкт-Петербургу пока у нас в суде будет решаться вопрос", - сказал Третьяк.

Он отметил, что вопрос о проведении молодежного ЧМ в России в 2023 году уже не обсуждается, он состоится.

"Молодежный и юношеский не обсуждаются вообще, они уже в плане, и никаких вопросов, что бы дальше там ни было - он состоится, у нас никто его не отберет", - сказал президент федерации.

Третьяк добавил, что между ФХР и Международной федерацией хоккея, которые будут участвовать в разбирательстве между WADA и РФ в качестве третьей стороны, нет разногласий.

"У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет. Международная федерация хоккея старается, чтобы все соревнования (состоялись - ИФ) - а это 2023 год в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим провести женский чемпионат мира высшего дивизиона провести, мы боремся за это", - сказал глава ФХР.