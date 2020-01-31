Госаккредитация ВФЛА приостановлена на месяц

31.01.20 12:46

© РИА Новости. Антон Денисов

31 января. Interfax-Russia.ru - Комиссия о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций министерства спорта РФ приняла решение приостановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба ВФЛА в пятницу.

"31 января прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики. Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В Минспорта отметили, что приостановление государственной аккредитации направлено на защиту интересов российских спортсменов.

"Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта, распространенном в пятницу.

"Минспорт России полагает, что это решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития", - заявил Минспорт.

В ведомстве обещали, что при устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия государственной аккредитации ВФЛА ее действие будет возобновлено.

Накануне Олимпийский комитет России и Минспорт предложили президиуму федерации рассмотреть вопрос о наделения рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации легкой атлетики (World Athletics) полномочиями по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА 28 февраля, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics и другими международными организациями.

Кроме того, ВФЛА было рекомендовано "рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов президиума организации".

29 января Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) предложил исключить ВФЛА из World Athletics из-за обвинений, выдвинутых ранее в адрес руководителей федерации в подтасовке документов и даче ложных показаний по "делу Лысенко".

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина за нежелание сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также фальсификацию документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября Шляхтин сложил полномочия на внеочередном заседании исполкома ВФЛА, тсполняющим обязанности стала глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. 25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА. 27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна представить Минспорту "дорожную карту" по выходу из кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае ВФЛА пригрозили лишением аккредитации Минспорта.

"Дорожная карта" была предоставлена в Минспорт 5 декабря.

Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, состоится 28 февраля 2020 года.