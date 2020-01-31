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31.01.20 12:11
Минфин выдал многодетным семьям более 11 млрд рублей на погашение ипотеки
"Что касается этой программы, то за небольшой период ее действия мы уже выплатили порядка 11 млрд рублей", - сказал Яковлев на Всероссийской конференции по ипотечному кредитованию в России.
Программа действует с 25 сентября 2019 года, за три месяца от многодетных семей было подано около 37 тыс. заявок. Воспользоваться мерами поддержки могут получившие ипотечный кредит семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий и последующие дети.
Как заявил в послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин, с 2020 года российские семьи с тремя детьми смогут вложить в решение жилищной проблемы свыше 1 млн рублей госпомощи.
"Для многих регионов - это половина стоимости квартиры или дома", - сказал он, суммируя средства маткапитала и иные госсубсидии.
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