По ходатайству следствия: суд арестовал фигурантов "дела Голунова"
  
Вышла на свободу: Путин помиловал израильтянку Иссасхар, осужденную за 9 г гашиша на 7,5 лет
   
Код здоровья: ученые во Владивостоке разработали программу для диагностики коронавируса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
31.01.20 12:13

Аномально медленное становление льда наблюдается на Байкале

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
31 января. Interfax-Russia.ru - Аномальные явления в процессе ледостава наблюдаются текущей зимой на озере Байкал, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

"Вот уже начало февраля, а в центральной части озера лед по-прежнему непрочный. Процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава выпало большое количество осадков. Тяжелая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создает эффект термоподушки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среднем лед на Байкале значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера, на достаточном удалении от берега, встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом 2-3 см опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.

В северной части озера по направлению от Северобайкальска (Бурятия) до горячих источников Хакусы в центральной части Байкала очень тонкий лед - 3 см. От мыса Нижнее Изголовье полуострова Святой Нос по направлению к мысу Хобой острова Ольхон есть обширные участки тонкого льда от 5 см и меньше.

"Мы знаем, что это очень популярный маршрут у автотуристов. Призываем, воздержитесь от смертельно опасного путешествия. Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что ледовая ситуация на Байкале меняется стремительно: за последние два дня по льду озера пошли несколько трещин от мыса Лиственничного, большая трещина с водой, шириной от 1 до 2 м от мыса Толстого до мыса Соболева.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.01.20 12:37
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%
.
  31.01.20 11:24
Нештрафуемый порог скорости в Москве и Петербурге могут уменьшить до 10 км/час
.
  31.01.20 10:11
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
.
  31.01.20 09:20
Территории рядом с 9 строящимися станциями БКЛ метро благоустроят до 2021 года
.
  31.01.20 08:41
ЦБ РФ отозвал лицензию у Апабанка
.
  31.01.20 08:35
Оперативный штаб по коронавирусу: случаев заражения коронавирусом в Москве не зафиксировано
.
  30.01.20 17:45
Суд арестовал предполагаемого организатора незаконного задержания журналиста Голунова
.
  30.01.20 16:53
Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина стал фигурантом второго дела
.
  30.01.20 16:30
Пассажиров прилетевшего в Домодедово самолета с буйной девушкой отправили на повторный контроль безопасности
.
  30.01.20 15:12
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket