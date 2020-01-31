Аномально медленное становление льда наблюдается на Байкале

31.01.20 12:13

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

31 января. Interfax-Russia.ru - Аномальные явления в процессе ледостава наблюдаются текущей зимой на озере Байкал, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

"Вот уже начало февраля, а в центральной части озера лед по-прежнему непрочный. Процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава выпало большое количество осадков. Тяжелая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создает эффект термоподушки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среднем лед на Байкале значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера, на достаточном удалении от берега, встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом 2-3 см опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.

В северной части озера по направлению от Северобайкальска (Бурятия) до горячих источников Хакусы в центральной части Байкала очень тонкий лед - 3 см. От мыса Нижнее Изголовье полуострова Святой Нос по направлению к мысу Хобой острова Ольхон есть обширные участки тонкого льда от 5 см и меньше.

"Мы знаем, что это очень популярный маршрут у автотуристов. Призываем, воздержитесь от смертельно опасного путешествия. Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что ледовая ситуация на Байкале меняется стремительно: за последние два дня по льду озера пошли несколько трещин от мыса Лиственничного, большая трещина с водой, шириной от 1 до 2 м от мыса Толстого до мыса Соболева.