Власти Перми сняли режим ЧС, введенный после затопления мини-отеля кипятком

31.01.20 12:24

© РИА Новости. МЧС РФ

31 января. Interfax-Russia.ru - Власти Перми отменили действие режима чрезвычайной ситуации, который вводился после затопления мини-отеля, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии Перми в пятницу.

"Режим чрезвычайной ситуации снят", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница отеля.

В этот же день власти Перми ввели режим ЧС на городском уровне.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть более двух лиц). Дело расследует центральный аппарат СКР.

В рамках дела об оказании небезопасных услуг обвиняемым проходит управляющий отелем коммерсант Сергей Щербаков, в рамках дела о халатности обвиняется сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.