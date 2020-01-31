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31.01.20 12:24
Власти Перми сняли режим ЧС, введенный после затопления мини-отеля кипятком
"Режим чрезвычайной ситуации снят", - сказал собеседник агентства.
В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница отеля.
В этот же день власти Перми ввели режим ЧС на городском уровне.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть более двух лиц). Дело расследует центральный аппарат СКР.
В рамках дела об оказании небезопасных услуг обвиняемым проходит управляющий отелем коммерсант Сергей Щербаков, в рамках дела о халатности обвиняется сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.
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