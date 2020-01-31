Аэропорт Кирова начал обслуживать по электронным посадочным талонам

31.01.20 12:30

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 января. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт Победилово" (Киров) начало обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами, сообщило министерство транспорта Кировской области.

В пресс-релизе отмечается, что в аэропорту установлена автоматизированная система контроля досмотра, с помощью которой осуществляется контроль прохождения пассажирами пунктов досмотра и обслуживания, а также учитывается состояние багажа во время нахождения его в аэропорту.

"До принятия новых правил, при прохождении досмотра пассажиру ставили штамп в бумажный посадочный талон. Теперь если у пассажира нет бумажной версии этого документа, а есть электронный посадочный талон на любом электронном носителе (на смартфоне, планшете), служба авиационно-транспортной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе", - говорится в сообщении.

Использование электронных посадочных талонов Минтранс России разрешил с 24 февраля 2019 года приказом N7 от 14 января 2019 года "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства транспорта РФ по вопросу использования посадочного талона, оформленного в электронном виде". Пассажиры, регистрирующиеся на авиарейсы самостоятельно в режиме онлайн, получили возможность проходить в транзитную зону аэропорта по электронному посадочному талону. Такой талон оформляется вместе с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение и высылается на электронную почту пассажира или на мобильное устройство.

Кроме того, сообщается, что кировский аэропорт "Победилово" присоединился к международной программе Priority Pass. В рамках нее пассажиры получают право посещать бизнес-залы более 1,3 тыс. аэропортов мира, в числе которых теперь есть и кировский аэропорт. Услугами могут воспользоваться любые пассажиры независимо от того, бизнес-классом они летят или эконом-классом. Также услугами бизнес-зала могут воспользоваться держатели карт международных программ Diners Club, Dragon Pass и Lounge Key.

ОАО "Кировское авиапредприятие" было создано в январе 2005 года на базе активов одноименного госпредприятия. В собственность АО "Кировавиа" перешли здание аэропорта "Победилово", воздушные суда Ан-24, Ан-26, Ан-2, вертолеты Ми-2 и инфраструктура аэропорта, не вошедшая в федеральную собственность. Департаменту государственной собственности Кировской области принадлежит 100% акций ОАО. АО "Кировавиа" летом 2012 года сменило название на ОАО "Аэропорт Победилово".