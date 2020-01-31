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31.01.20 12:37

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%

© РИА Новости. Владимир Астапкович
31 января. Interfax-Russia.ru - С 1 февраля тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы возрастут в среднем на 3%, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте транспорта.

"В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%", - сказал собеседник агентства.

При этом не изменится стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая Московские центральные диаметры (МЦД): "1 сутки" - 230 рублей, "3 суток" - 438 рублей, "30 дней" - 2170 рублей, "90 дней" - 5430 рублей и "365 дней" - 19500 рублей.

В то же время повышается стоимость разовой поездки в метро, МЦК (Московское центральное кольцо), МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" - 40 рублей вместо 38 рублей.

Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Пригород") по карте "Тройка" - 47 рублей вместо 45 рублей. Билет "Единый" на одну поездку с 1 февраля будет стоить 57 рублей вместо 50 рублей, на две поездки - 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок - 1970 рублей вместо 1900 рублей, бумажный проездной на календарный месяц (не более 70 поездок на метро, МЦК и МЦД) - 2900 рублей вместо 2770 рублей.

Проезд внутри Москвы на пригородном железнодорожном транспорте будет стоить 37 рублей вместо 36 рублей, проезд одной зоны за пределами Москвы - 24 рубля вместо 23 рублей.

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы последний раз повышалась 2 января 2019 года в среднем на 5,1%.

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