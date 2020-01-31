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31.01.20 12:44
Обстановка на Северном Кавказе характеризуется снижением проявлений экстремизма - МВД
"В 2019 году в СКФО зарегистрировано снижение числа выявленных преступлений экстремистской направленности на 40,9% (94 - ИФ)", - сказал С.Бачурин журналистам в пятницу на пресс-конференции по итогам работы ведомства за прошедший год.
"В целом оперативная обстановка в округе оставалась стабильной. Средний уровень преступности в округе не превышает среднероссийский показатель", - отметил Бачурин, добавив, что в прошлом году было всего зафиксировано более 75 тыс. преступлений в различных сферах.
При этом почти 4% преступлений были раскрыты уже на стадии приготовления или покушения, подчеркнул он.
На Северном Кавказе уменьшилось число особо тяжких преступлений и убийств, меньше совершено грабежей и разбоев. Также снизилась подростковая преступность благодаря проводимой полицейскими профилактике, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО.
В рамках операции "Оружие" было обнаружено семь мастерских по переделке оружия, из незаконного оборота изъято более 1 тыс. единиц различного оружия и свыше 34 тыс. различных боеприпасов, добавил он.
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