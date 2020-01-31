Обстановка на Северном Кавказе характеризуется снижением проявлений экстремизма - МВД

31.01.20 12:44

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 января. Interfax-Russia.ru - Оперативная обстановка в Северно-Кавказском федеральном округе стабильная, зафиксировано уменьшение выявленных преступлений экстремистского характера, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"В 2019 году в СКФО зарегистрировано снижение числа выявленных преступлений экстремистской направленности на 40,9% (94 - ИФ)", - сказал С.Бачурин журналистам в пятницу на пресс-конференции по итогам работы ведомства за прошедший год.

"В целом оперативная обстановка в округе оставалась стабильной. Средний уровень преступности в округе не превышает среднероссийский показатель", - отметил Бачурин, добавив, что в прошлом году было всего зафиксировано более 75 тыс. преступлений в различных сферах.

При этом почти 4% преступлений были раскрыты уже на стадии приготовления или покушения, подчеркнул он.

На Северном Кавказе уменьшилось число особо тяжких преступлений и убийств, меньше совершено грабежей и разбоев. Также снизилась подростковая преступность благодаря проводимой полицейскими профилактике, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО.

В рамках операции "Оружие" было обнаружено семь мастерских по переделке оружия, из незаконного оборота изъято более 1 тыс. единиц различного оружия и свыше 34 тыс. различных боеприпасов, добавил он.