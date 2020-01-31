В Госдуме подтвердили, что величину штрафа за превышение скорости изменят в новом КоАП

31.01.20 13:13

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Существенный рост штрафов за превышение скорости, предусмотренный в проекте нового Кодекса об административных правах и нарушениях (КоАП), будет корректироваться, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков "Интерфаксу" в пятницу.

"В первом чтении комитет обязан будет принять в неизменном виде текст, а во втором будем работать и, исходя из принципов адекватности общественной вредности конкретного деяния. Конечно, цифры, которые сейчас указаны, они неизменными не останутся", - сказал Лысаков в пятницу.

Он добавил, что "в любом случае комитет будет корректировать величину штрафа".

По его словам, после представления новой версии КоАП резонанс вызвало именно "многократное увеличение штрафа за незначительное повышение скорости".

По мнению Лысакова, "почти на порядок повышение штрафов должно быть обосновано". "У нас что, зарплата выросла с шесть-семь раз? Нет. Я понимаю, что действующий сейчас штраф 500 рублей, да, это может быть, сумма, которая давно не менялась, и может быть с учётом инфляции и необходимости мотивировать водителей, можно ее повышать, но только это должно быть адекватно", - сказал депутат.

Значительное повышение штрафа именно за часто фиксируемое малое превышение скорости может подразумевать коммерческий подход, считает Лысаков.

"И это будоражит общество, потому что у нас и так имеет место тотальная коммерциализация дорожного движения, к сожалению. Подход такой - с помощью камер собрать как можно больше штрафов. Руководствоваться такими вещами нельзя, это неправильно, несправедливо", - отметил Лысаков.

Опубликованный накануне проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает повышение штрафов за превышение скорости. Так, согласно изменениям, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.).

Он также отметил, что при определении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде в новом проекте КоАП необходимо чётко дифференцировать, какое количество и каких препаратов в крови считать запрещенным.

"С комплексом мер по пьяному вождению в проекте нового КоАП согласен. Но должны быть чёткие критерии, в каком количестве и каких препаратов может находиться в крови", - сказал Лысаков.

Он отметил, что, например, есть лекарственные препараты, которые принимают в лечебных целях, и "если производитель рекомендует не садиться за руль, а человек всё-таки сел, то он должен нести всё-таки какую-то ответственность, потому что реакция затормаживается, и это не только вопрос доброй воли водителя".

Но подобные случаи не стоит относить к разряду тяжелых нарушений, считает Лысаков. "А вот если человек принял лекарства для одурманивания, для того, чтобы кайф поймать, - здесь его нужно серьезно штрафовать", - отметил он.

"Превышение какой концентрации говорит о злонамеренном употреблении в качестве одурманивающих - все это надо чётко прописывать, дифференцировать количественные критерии и показатели, а не просто общими словами прописывать основания для привлечения человека к административной ответственности", - сказал зампред комитета.

Это, по словам парламентария, касается и разрешенных препаратов, и наркотических. "Мы знаем, например, что даже обычный пищевой мак, употребленный в виде кондитерских изделий оставляет следы в крови", - добавил Лысаков.

В свою очередь глава комитета Госдумы по госстроительству и законности Павел Крашенинников высказал мнение, что подготовленный Минюстом РФ новый проект КоАП усиливает репрессивные механизмы, что противоречит экономической политике страны.

"Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим Кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному Собранию", - заявил Крашенинников в пятницу, его слова цитирует пресс-служба комитета.

"В целом представленный проект напоминает отклоненный Государственной Думой в начале текущего созыва проект КоАП", - считает парламентарий.