Песков: правительство рассматривает возможность переноса Сочинского экономического форума

31.01.20 12:56

Фото пресс-службы форума

31 января. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение возможности переноса Российского инвестиционного форума в Сочи, запланированного на 12-14 февраля, в связи с распространением коронавируса ведется, однако рекомендовал обращаться в правительство по поводу окончательного решения.

"Да, действительно, такие обсуждения ведутся, но традиционно, по сложившейся практике, это формат председателя правительства, и поэтому я вам рекомендую вам туда обращаться за окончательным решением", - сказал Песков журналистам в пятницу.

В четверг, 30 января организаторы сочинского форума сообщили "Интерфаксу", что пока не располагают официальной информацией о переносе мероприятия.