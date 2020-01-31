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31.01.20 12:59
Угроза завоза в РФ нового коронавируса существует - Песков
"Проблема признана широко и официально, более того она эта проблема признана ВОЗом чрезвычайной ситуацией. Поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством", - сказал Песков журналистам в пятницу.
"Слаба богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется", - отметил он.
По его словам, Минздрав перед озвучиванием перечня рекомендуемых специалистам лекарств для больных коронавирусом не проводил никаких консультаций с Кремлем. "Не может же Минздрав лекарства обсуждать с администрацией, какое она имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать", - сказал Песков.
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