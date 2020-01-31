Угроза завоза в РФ нового коронавируса существует - Песков

31.01.20 12:59

© РИА Новости.Сергей Гунеев

31 января. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сохраняющейся угрозе завоза и распространения в России нового коронавируса.

"Проблема признана широко и официально, более того она эта проблема признана ВОЗом чрезвычайной ситуацией. Поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Слаба богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется", - отметил он.

По его словам, Минздрав перед озвучиванием перечня рекомендуемых специалистам лекарств для больных коронавирусом не проводил никаких консультаций с Кремлем. "Не может же Минздрав лекарства обсуждать с администрацией, какое она имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать", - сказал Песков.