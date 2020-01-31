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31.01.20 13:02

МЧС предупредило о возможном подтоплении территорий в ряде районов Ярославской области

© РИА Новости. Олег Смыслов
31 января. Interfax-Russia.ru - Уровень воды в Горьковском водохранилище поднялся до неблагоприятных уровней, возможны подтопления местности и переливы дорог в нескольких районах Ярославской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Речь идет о Рыбинском, Тутаевском, Ярославском, Некрасовском районах, а также о Ярославле и Рыбинске, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что социально значимые объекты и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают.

На остальных водохранилищах области гидрологическая обстановка в норме.

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