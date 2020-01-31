Кремль предлагает противопоставить хамству чиновников общественную нетерпимость вместо "охоты на ведьм"

31.01.20 13:09

© РИА Новости. Владимир Сергеев

31 января. Interfax-Russia.ru - Никто не призывает устраивать "охоту на ведьм" при разборе поведения чиновников, но реакцией на их хамство должна быть общественная нетерпимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос, можно ли считать инцидент в Керчи с поздравлением блокадников, проявлением хамства чиновников, или каждый подобный случай должен разбираться.

"Конечно, каждый конкретный случай нужно отдельно разбирать", - сказал Песков.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Мая Хужина и депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На опубликованных по этому случаю фотографиях предстали женщины в шубах, вручают выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали эту акцию.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн назвал поздравление блокадников хлебом унизительным и договорился с главой Крыма Сергеем Аксеновым наказать Хужину. Аксенов расценил произошедшее как издевательство и заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании. По его мнению, нужны жесткие меры: председатель горсовета Керчи и другие участники инцидента должны быть исключены из партии, лишены мандатов и уволены.

30 января Хинштейн опубликовал в твиттере фотографии заявлений о сложении полномочий, написанных Хужиной и ее заместителем. В пятницу утром глава горсовета Хужина пояснила агентству "Интерфакс-Юг", что "заявление не зарегистрировано в горсовете, поэтому по факту его нет".