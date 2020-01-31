Против заразы: Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
  
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31.01.20 13:23

Россияне смогут вернуться из Китая через пункт пропуска Краскино в Приморье

© РИА Новости. Александр Кондратюк
31 января. Interfax-Russia.ru- С 1 февраля через пункт пропуска Краскино (Приморье, РФ) - Хуньчунь (КНР) на российско-китайской границе будет организовано бесплатное автобусное сообщение для россиян, желающих вернуться с территории КНР в РФ, заявили в генконсульстве России в Шеньяне.

"С 1 февраля 2020г. с понедельника по субботу для желающих вернуться на территорию Российской Федерации будет организовано бесплатное автобусное сообщение через пункт пропуска Краскино-Хуньчунь", - говорится в сообщении российского генконсульства в Шеньяне, опубликованном на официальной странице "Вконтакте".

Место отправления - пункт пропуска Хуньчунь со стороны китайской границы.

Согласно распоряжению правительства РФ, с 31 января для защиты от нового коронавируса ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Это: Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи - Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года, жертвами опасной инфекции стало более 200 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса типа nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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