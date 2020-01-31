Вопрос об отставке главы горсовета Керчи рассмотрят 3 февраля

31.01.20 13:38

Фото с сайта Горсовета Керчи

31 января. Interfax-Russia.ru - Внеочередное заседание городского совета Керчи назначено на 3 февраля, депутаты рассмотрят вопросы о снятии с должностей главы парламента Майи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, сообщил в пятницу журналистам первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, которому поручено провести служебное расследование.

"Глава горсовета подтвердила, что любое решение главы Крыма будет выполнено. Ее заявление и заместителя будут рассмотрены депутатами в понедельник", - сказал Фикс.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Майя Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях - женщины в шубах вручают выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали эту акцию.

Глава Крыма Сергей Аксенов расценил произошедшее как издевательство и заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании. По его мнению, нужны жесткие меры: председатель горсовета Керчи и другие участники инцидента должны быть исключены из партии, лишены мандатов и уволены.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн 30 января опубликовал в твиттере фотографии заявлений о сложении полномочий, написанных Хужиной и ее заместителем. На следующий день глава горсовета пояснила агентству "Интерфакс-Юг", что "заявление не зарегистрировано, поэтому по факту его нет". После таких заявлений Аксенов пообещал лично поставить точку в этом вопросе.

Хужина - уроженка Керчи, ей 54 года. Возглавила горсовет в октябре 2019 года. До этого работала заместитель главного врача городской больницы.