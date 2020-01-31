Власти Омской области: строительство Красногорского гидроузла необходимо возобновить в 2020 году

31.01.20 13:43

© РИА Новости. Константин Михальчевский

31 января. Interfax-Russia.ru - Строительство Красногорского гидроузла в Омской области необходимо возобновить в текущем году, чтобы завершить первый этап в 2022 году, сообщила пресс-служба областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

"Учитывая техническое состояние объекта после длительной приостановки строительства с 2014 года, а также значительные ежегодные затраты на его поддержание в безопасном и безаварийном состоянии, возобновить работы по завершению строительства объекта необходимо уже в текущем году, что позволит ввести в эксплуатацию объекты первого этапа в 2022 году", - говорится в сообщении.

Общая потребность в средствах при возобновлении строительства в 2020 году - 4 млрд рублей.

До окончания строительства сооружений в левобережной части необходимо скорректировать ранее утвержденную проектную документацию по второму этапу, который предусматривает возведение русловой низконапорной плотины и создание водохранилищ. Второй этап начнется с подготовки ложа водохранилища протяженностью 65 км. Затем нужно будет перекрыть русловую часть реки Иртыш, наполнить водохранилище до проектных отметок с постановкой сооружений первого этапа под напор и организовать судоходный ход через шлюз.

"После завершения всех работ по второму этапу и ввода правобережной части Красногорского гидроузла в эксплуатацию строительство объекта будет завершено в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

При этом, как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, конкретного плана возобновить стройку именно в 2020 году еще нет. "Это пока только рабочее обсуждение", - сообщили в пресс-службе.

Строительство Красногорского гидроузла на Иртыше в районе села Красная Горка Омского района ведется с 2011 года. В связи с рядом сложностей работы были выполнены не полностью и в итоге приостановлены. Чтобы не допустить постепенного разрушения уже построенных сооружений, была подготовлена отдельная проектная документация. Она учитывала состояние объектов на момент приостановки стройки, изменения в процессе предыдущего строительства и корректировку нормативной базы.

Гидроузел должен обеспечить гарантированное водоснабжение областного центра и создать условия для работы речного транспорта в черте города. Предполагалось, что в состав гидроузла будут входить земляная плотина длинной 1,2 км, водосброс с системой гидравлических затворов и устройствами для пропуска льда, судоходный шлюз и рыбопропускное сооружение.