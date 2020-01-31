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31.01.20 13:53
Спасательные работы на месте взрыва завода в Мценске завершены
"Под завалами никого нет. Аварийно-спасательные работы завершены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее представитель МЧС по региону сообщал, что под завалами могут находиться люди.
Информация о взрыве газа в строящемся цехе завода в Мценске поступила в экстренные службы в 10:00 мск. В результате взрыва обрушились кровля на площади 200 кв. м и часть конструкций.
В результате пять человек погибли, трое пострадали. Следственные органы возбудили уголовное дело ч.3 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, погибшие и пострадавшие могут являться гражданами Турции.
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