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31.01.20 14:57
Февраль в Петербурге и области будет теплым
Среднемесячная температура в городе и области ожидается на 3-5 градусов выше нормы, месячная сумма осадков на уровне 100-150% от нормы.
В Петербурге в первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от минус 3 до плюс 2 градусов, ночные - минус 1-6 градусов. В отдельные дни может похолодать до минус 3-8 градусов, в отдельные ночи - до минус 8-13 градусов. Во второй половине месяца в дневные часы в городе потеплеет до минус 1 - плюс 4 градусов, ночные температуры составят от минус 1 до минус 6 градусов.
В Ленинградской области в первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от минус 4 до плюс 1 градуса, ночные - минус 3-8 градусов. В отдельные дни может похолодать до минус 4-9 градусов, ночи - до минус 11-16, а местами до минус 20 градусов. Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов, ночные - минус 1-6 градусов, в отдельные ночи - минус 7-12 градусов.
По многолетним данным среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в феврале составляет минус 6,9 градуса, месячная сумма осадков 31 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области составляет минус 7-10 градусов, месячная сумма осадков - 23-43 мм.
Абсолютный минимум для последнего зимнего месяца в Петербурге был зафиксирован 6 февраля 1956 года и составил минус 35,2 градуса. Самая высокая температура воздуха в феврале - плюс 10,2 градуса отмечена 27 февраля 1989 года.
По словам главного синоптика северной столицы Александра Колесова, прошедший январь в Санкт-Петербурге стал самым теплым с 1740 года.
"Это самый теплый январь, такого не было вообще никогда у нас. Можно смело говорить, что с 1740 года. Положительная среднемесячная температура воздуха, чего никогда не было: в январе всегда были отрицательные среднемесячные температуры", - уточнил Колесов "Интерфаксу".
По его словам, говорить о глобальной тенденции к повышению температуры воздуха не приходится, однако совокупность факторов - обилие циклонов, теплый воздух с Атлантики и особенности географического положения сделали этот январь самым теплым.
"Так тепло уже точно не будет. На следующей неделе наступит более холодный период со снегом и отрицательной температурой. Но в целом февраль теплый, конечно, с положительной аномалией в 3-4 градуса, хотя среднемесячная температура должна получиться отрицательная", - добавил Колесов.
Синоптик уточнил, что в течение февраля ожидаются оттепели и перепады температуры, а "большого холода пока нет и не предполагается".
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