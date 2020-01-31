Москва получила международную премию Transport Ticketing Global за лучшую "умную" билетную систему - Собянин

31.01.20 14:49

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 января. Interfax-Russia.ru - Транспортный комплекс Москвы взял главную награду международной премии Transport Ticketing Global за "Лучшую умную билетную систему-2020", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в пятницу.

"Подведение итогов проходило в Лондоне. Мы боролись за первое место с серьезными конкурентами. Среди них крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn, оператор ж/д транспорта Манчестера", - написал Собянин в твиттере.

По его словам, карта "Тройка" как отдельный проект вошла в список финалистов в номинации "Лучшая технология".

"Кроме билетной системы, жюри отметило проект Единого диспетчерского центра мосметро среди "Лидеров цифровизации" и передовые клиентские сервисы нашего метро. Отличный результат" - подчеркнул мэр Москвы.