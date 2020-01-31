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31.01.20 15:45

Борисов: РФ и Белоруссия согласовали принципиальный подход к решению ситуации на "Дружбе"

© РИА Новости. Виктор Толочко
31 января. Interfax-Russia.ru - Россия и Белоруссия в постоянном режиме ведут консультации как по вопросу прямых поставок российской нефти, так и о компенсациях в связи с форс-мажором на нефтепроводе "Дружба", сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Консультации между сторонами идут в постоянном режиме, в том числе как по вопросу прямых поставок российской нефти от ВИНК на белорусские НПЗ, так и по компенсации за загрязнение на нефтепроводе "Дружба", - сказал Борисов.

По его словам, на данный момент согласован принципиальный подход к решению ситуации на "Дружбе", идет проработка деталей.

"Мы не сомневаемся, что текущие переговоры не окажут влияния на нефть, поставляемую транзитом через территорию республики", - сказал Борисов.

На данный момент основной проблемой между сторонами в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти".

По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь, по данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть.

Российские чиновники настаивали на том, что вопрос цены российской нефти - коммерческий, и правительство не может в него вмешиваться, потому что отрасль работает по рыночным условиям, а цены на "черное золото" не регулируются.

Временным решением проблемы стало заключение в январе контракта с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" (MOEX: RNFT) и "Нефтисой" (входят в группу "Сафмар"). Однако дальнейшие поставки по-прежнему остаются под вопросом. В конце января глава "Транснефти" (MOEX: TRNF) Николай Токарев сообщал, что пока заявок на прокачку нефти в феврале на белорусские НПЗ нет. "Но если с "Сафмаром" договорятся, то мы прокачаем", - говорил он.

В индикативном балансе двух стран указаны поставки 23,5 млн тонн в 2020 году. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.

Параллельно Россия и Белоруссия обсуждают вопросы компенсации потерь из-за весеннего форс-мажора на нефтепроводе "Дружба". На фоне продолжающихся дискуссий белорусская сторона неоднократно пыталась поднять тарифы на транзит по МН "Дружба", а также в январе заявила о вводе "экологического" налога на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики.

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