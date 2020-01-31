Facebook и Twitter могут оштрафовать за нарушение закона о персональных данных

31.01.20 15:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 января. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter за нарушение закона о персональных данных, согласно КоАП им грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

"31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc. Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено ч.5 ст.18 Закона "О персональных данных" №152-ФЗ", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП РФ, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Роскомнадзор в течение трех дней направит в суд протокол об административном нарушении в отношении компаний.

"Роскомнадзор направит протокол (об административном нарушении) в суд в течение трех рабочих дней", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter.

"Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился. В соответствии с законодательством копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней", - сообщает Роскомнадзор.