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31.01.20 15:28
Более 150 млн руб. направят на модернизацию объектов ЧМ-2018 в Подмосковье
"В 2020 и 2021 году работы по обновлению футбольного поля и установке легкоатлетических секторов будут выполнены на стадионах "Гучково" и "Глебовец", в 2018 году служивших базами подготовки сборных команд Бельгии и Франции", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Рoмaнa Тeрюшковa.
Так, стадион "Гучково" оснастят четырьмя беговыми дорожками и оборудованием для занятий легкой атлетикой. Здесь поменяют покрытие футбольного поля - оно станет искусственным с системой подогрева.
На стадионе "Глебовец" также поменяют футбольное поле и установят площадку для занятий воркаутом.
На эти цели в 2020 году будет направлено 78,3 млн руб. из федерального бюджета и 4,1 млн руб. - из региональной казны.
В 2021 году 67,8 млн руб. выделит федеральный и 3,6 млн руб. региональный бюджеты.
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