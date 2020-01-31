Более 150 млн руб. направят на модернизацию объектов ЧМ-2018 в Подмосковье

31.01.20 15:28

РИА Новости. Владимир Трефилов

31 января. Interfax-Russia.ru - Два подмосковных стадиона, которые в 2018 году принимали команды-участницы чемпионата мира по футболу, модернизируют в ближайшие два года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства физкультуры и спорта Московской области.

"В 2020 и 2021 году работы по обновлению футбольного поля и установке легкоатлетических секторов будут выполнены на стадионах "Гучково" и "Глебовец", в 2018 году служивших базами подготовки сборных команд Бельгии и Франции", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Рoмaнa Тeрюшковa.

Так, стадион "Гучково" оснастят четырьмя беговыми дорожками и оборудованием для занятий легкой атлетикой. Здесь поменяют покрытие футбольного поля - оно станет искусственным с системой подогрева.

На стадионе "Глебовец" также поменяют футбольное поле и установят площадку для занятий воркаутом.

На эти цели в 2020 году будет направлено 78,3 млн руб. из федерального бюджета и 4,1 млн руб. - из региональной казны.

В 2021 году 67,8 млн руб. выделит федеральный и 3,6 млн руб. региональный бюджеты.