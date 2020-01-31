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31.01.20 16:40
Крыша СКК "Петербургский" рухнула во время демонтажа
"Проспект Юрия Гагарина, 8. Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно под завалами могут находиться рабочие", - говорится в сообщении.
Как следует из появившейся в интернете видеозаписи демонтажа, во время обручения двое рабочих находились на кровле и перерезали опоры здания. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.
Площадь обрушения на демонтируемом спортивно-концертном комплексе "Петербургский" превышает 25 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба городского главка МЧС в пятницу.
"Примерная площадь обрушения - 25-28 тыс. кв. метров, произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, под завалами может находиться один рабочий.
По данным корреспондента "Интерфакса", по всему периметру здания обрушилось около двух третей строительных конструкций.
Территория вокруг СКК огорожена строительным забором, однако из-за отсутствия вблизи других зданий можно оценить обрушения. Пылевое облако уже осело, работы по демонтажу прекращены.
Вокруг царит тишина, к месту происшествия прибывают экстренные службы.
Ранее стало известно, что во время работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Предварительно под завалами может находиться один человек.
Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК "Петербургский", в прошлом им. Ленина) - спортивное сооружение в Санкт-Петербурге, один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года и был способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 тыс. зрителей.
СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Следователи выясняют обстоятельства обрушения, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в пятницу.
"Проводится доследственная поверка по факту обрушения крыши неэксплуатируемого, подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ", - говорится в сообщении.
В рамках доследственной проверки проводится осмотр места, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация, назначается ряд необходимых экспертиз, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, следует из пресс-релиза.
На место происшествия выехал руководитель ведомства Александр Клаус.
Градозащитники настаивали на сохранении объекта и придании ему охранного статуса. Власти города разъясняли, что по закону претендовать на охранный статус объект сможет после 40 лет с момента окончания строительства, которые наступают 1 февраля. "СКК сейчас не является выявленным объектом (культурного наследия). Заявления о выявлении его к нам приходили, мы их вернули на совершенно формальных основаниях, в связи с тем, что не прошло 40 лет (с момента постройки - ИФ). Есть решение Куйбышевского суда о том, что 31 января к нам можно обратиться с подобным заявлением. Если кто-то обратится с подобным заявлением 31 числа, мы его рассмотрим в установленном порядке", - сообщал журналистам глава КГИОП Сергей Макаров 22 января.
В конце декабря Смольный одобрил подписание концессионного соглашения по реконструкции СКК "Петербургский" с компанией "СКА-Арена".
Проект предполагает создание в Московском районе Санкт-Петербурга многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной. Вместимость объекта - более 20 тыс. зрителей на главной арене и не менее 300 зрителей на малой арене. На прилегающей к спорткомплексу территории будет создан парк отдыха с современным игровым комплексом для проведения массовых мероприятий и занятий различными видами спорта на открытом воздухе, с возможностью использования площадок круглый год.
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