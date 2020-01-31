Голикова: в РФ обнаружены двое больных коронавирусом граждан КНР

31.01.20 16:25

© РИА Новости. Владимир Смирнов

31 января. Interfax-Russia.ru - Впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая, сообщила вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии риска распространения коронавируса, обнаруженного у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, дальше по России.

Она отметила, что оба больных были помещены в боксированную палату, были проведены все необходимые мероприятия, контактные обследования, "риска распространения ситуации дальше нет".

Попова сообщила, что у обоих больных легко протекало заболевание, были признаки ОРВИ при незначительном подъёме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений.

По словам Голиковой, Российские власти не собираются закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем.

"Не планируется", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Также она пояснила, что граждане Белоруссии и КНР, имеющие вид на жительство в РФ, могут пройти на территорию РФ через 16 пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе, где ранее было ограничено сообщение, но будут помещены под 14-дневный карантин.

"Сегодня с нуля часов, как вы помните, мы закрыли пешеходные и автомобильные пункты пропуска. Сегодня на основании информации наших коллег из пограничной службы и Федеральной таможенной службы приняли дополнительные решения о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство, но граждане КНР, а также граждане Республики Беларусь, которые хотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин", - сказала Голикова.

Известно также, что все российские туристы, которые находятся в китайском Хайнане, будут возвращены в РФ до 4 февраля.

"Что касается организованных туров. Сейчас в Хайнане находится, по данным Ростуризма, порядка 2 тыс. 665 наших граждан. Все эти граждане по сроку 4 февраля должны быть возвращены в РФ. Они будут возвращены чартерными рейсами", - сказала Голикова.

"Карантина для них (поголовно - ИФ) не будет, карантин будет только для тех, у кого будут выявлены какие-то признаки заболевания или повышенная температура", - подчеркнула она.

Кроме того, правительство РФ решило временно запретить выдачу рабочих виз гражданам Китая.

"Мы готовим постановление правительства о временном запрете на рабочие визы гражданам КНР", - сказала Голикова.

Как сообщалось, в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 мск четверга) с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.