Штрафы за превышение скорости вырастут до 4 тыс. рублей в январе 2021 года

31.01.20 16:02

© РИА Новости. Максим Блинов

31 января. Interfax-Russia.ru - Подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предусматривающий увеличение размера штрафов за превышение скорости, был опубликован накануне на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Предполагается, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Согласно изменениям, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.).

Предложение кратно повысить штрафы за нарушения скоростного режима, отраженные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), были подготовлены министерством внутренних дел, сообщили в пресс-службе Минюста России.

"В подготовке проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов участвовал широкий круг представителей как федеральных органов государственной власти (в соответствии с установленной сферой деятельности), так и научного и бизнес-сообществ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В частности, отметили в Минюсте, в главе 21 "Административные правонарушения в области дорожного движения" нового КоАП "отражены предложения МВД России, направленные, в том числе, на усиление ответственности за ряд административных правонарушений".

В Минюсте напомнили, что речь идет о таких нарушениях, как превышение установленной скорости движения, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, установка тонировки на стекла автомобиль.

"Следует отметить также, что МВД ранее был внесен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения", предусматривающий внесение аналогичных изменений в действующий КоАП. Работа по данному законопроекту была приостановлена в связи с подготовкой нового КоАП", - пояснили в пресс-службе.

По данным МВД, которые приводит Минюст, количество зафиксированных административных правонарушений, связанных с нарушением установленного скоростного режима, составило в 2016 году более 53 млн., в 2017 - более 69 млн., в 2018 году - свыше 89 млн. Согласно статистике, в 2016 году произошло 4454 ДТП по указанной причине, в результате которых погибли 1009 человек, ранено 5952 человек, в 2017 году - 3759 (погибло 803 человек, ранено 4892 человек), в 2018 году - 3505 (погибло 668 человек, ранено 4615 человек).