Свердловской больнице, сотрудники которой объявляли о забастовке, выделят почти 400 млн рублей до 2024 года

31.01.20 16:08

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 января. Interfax-Russia.ru - Центральная районная больница Богдановича (Свердловская область) до 2024 года получит из регионального и федерального бюджетов 392 млн рублей, сообщает департамент информполитики региона.

"До 2024 года больнице будет выделено из областного бюджета 216 млн рублей, а из федерального бюджета - 176 млн рублей. Важно, чтобы жители понимали, что больница не брошена, под контролем губернатора и моим контролем ведется большая работа", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

Она также отметила, что отдельно будет проработан вопрос о восстановлении поста скорой помощи в Северном микрорайоне и приобретении для него автотранспорта.

Со свой стороны замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что больнице уже выделены дополнительные средства на ремонт реанимационного и инфекционного отделений, а также будет приводиться в порядок здание взрослой поликлиники.

В настоящее время в больнице ведется капремонт хирургического отделения, приемного покоя и экспресс-лаборатории.

27 января порядка 15 работников прачечной и пищеблока Центральной районной больницы Богдановича объявили забастовку, требуя отремонтировать помещения.

Ранее пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что прачечная не ремонтировалась уже несколько десятков лет. "При этом простыни одноразовые, на которых перевозят трупы, их потом стирают и вновь используют для живых пациентов", - отметил Коновалов.

Однако пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков заявил, что медицинское учреждение работает стабильно - врачи ведут прием по графику.

Позже прокуратура области внесла представление министру здравоохранения региона с требованием разобраться в ситуации и принять конкретные меры к устранению нарушений.