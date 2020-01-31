Ингушский Роспотребнадзор уличили в завышении процента благоприятности питьевой воды в республике

31.01.20 16:17

Фото с сайта администрации Ингушетии

31 января. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии проверили данные регионального управления Роспотребнадзора о качестве питьевой воды в республике, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.

"По сведениям главы республики Махмуда-Али Калиматова, управлением Роспотребнадзором по Ингушетии в Москву были поданы данные о качестве питьевой воды, в которых было указано, что процент ее благоприятности в регионе соответствует восьмидесяти двум. Однако такие сведения вызвали у него сомнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим по поручению Калиматова региональное правительство организовало экспертную проверку.

"Мне известно, что, по предварительным данным проверки, цифра Роспотребнадзора завышена почти в два раза и колеблется между 32-42%. Понимаете, как это опасно? Еще чуть-чуть и эту воду будет просто невозможно пить", - цитирует руководителя региона его пресс-служба.

По данным Калиматова, некоторые владельцы частных домовладений и руководители организаций вместо того, чтобы копать выгребные ямы и проводить трубы к городской канализации, выводят стоки бытовых и промышленных отходов в водоемы республики, тем самым нанося существенный урон экологии Ингушетии.

"Вода - это самое главное. Нельзя так относиться к родному краю. Из этих самых водоемов вода потом поступает в наши дома, и мы сами же ее пьем. Если чиновники способны покупать себе бутилированную воду, то люди со средним и низким доходом этого себе позволить не могут. Дети и взрослые теряют свое здоровье, употребляя в пищу воду низкого качества", - отметил глава Ингушетии.

Калиматов призвал компетентные органы, а также руководителей городов и сел Ингушетии с большой ответственностью подходить к данной проблеме и спрашивать с каждого, кто действует в нарушение действующего законодательства и подвергает риску экологию и здоровье жителей республики.