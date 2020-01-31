Против заразы: Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
  
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31.01.20 16:49

Граждан Китая организованно вывозят в КНР из Забайкальского края

© РИА Новости. Владимир Смирнов
31 января. Interfax-Russia.ru - Гражданам Китая в Забайкальском крае выделен транспорт для доставки их на родину через международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Со стороны пункта пропуска "Забайкальск" автобусом будут вывозиться граждане КНР в сторону китайского пункта пропуска "Маньчжурия", - говорится в сообщении, где также уточняется, что автобус будет вывозить китайцев четыре раза в день.

Одновременно организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории. Через пункт пропуска "Маньчжурия" они смогут вернуться в Забайкалье.

Как сообщалось, впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее также сообщалось, что поселок Забайкальск, где расположен международный пункт пропуска, перешел в режим ЧС для мобилизации всех ведомств на фоне распространения коронавируса в соседнем Китае.

"В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен одноименный международный автомобильный пункт пропуска, для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС", - сообщает в пятницу правительство Забайкальского края.

В регионе введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. Представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска, вошли в состав ситуационного центра по коронавирусу.

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