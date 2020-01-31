Школы в Самарской области закрывают на карантин из-за превышения эпидпорога в соседних регионах

31.01.20 17:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 января. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области с понедельника вводят карантин во всех общеобразовательных организациях региона для профилактики простудных заболеваний, сообщает пресс-служба самарского правительства в пятницу.

Отмечается, что карантин продлится с 3 по 8 февраля включительно. "Ограничения вводятся в связи с тем, что в соседних областях эпидемпорог превышен", - говорится в сообщении.

Также в регионе проводятся ежедневный мониторинг за численностью заболевших детей, проводится профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Учебный процесс продолжится, все ученики на время карантина будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно, подчеркивается в пресс-релизе.