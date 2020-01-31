Из РФ в Китай с февраля будут летать только самолеты Аэрофлота и китайских авиакомпаний

31.01.20 16:45

© РИА Новости. Владимир Сергеев

31 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что Россия закрыла авиасообщение с Китаем, кроме четырех рейсов "Аэрофлота" из Москвы и рейсов четырех китайских авиакомпаний.

"Имеется 37 китайских и 154 авиационные частоты. Закрываем все, кроме "Аэрофлота", который будет летать регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Еще четыре китайские компании будут продолжать летать на регулярной основе в Москву", - сказала Голикова журналистам в пятницу.

По ее словам, все они будут прилетать в терминал F Шереметьево, будет организована вся работа авиационных властей и Роспотребнадзора, чтобы они направлялись при необходимости в медучреждения.

Россия попросит КНР оставить слоты российских рейсов, чтобы была возможность возвращать российских граждан из Китая при их желании. Также Россия предложит Китаю, когда рейсы будут вылетать не из Москвы в Китай "сажать на них китайских граждан, чтобы они могли вернуться".

Такой режим будет введён с 1 февраля.

Помимо "Аэрофлота", регулярные рейсы из РФ в Китай выполняют S7 и "Уральские авиалинии". Из Китая в "Шереметьево" летают Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

"S7 Airlines еще не получала соответствующих распоряжений от регулирующих органов. Мы следим за ситуацией", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В "Уральских авиалиниях" пока не прокомментировали, как поменяется их расписание.

Ранее после рекомендаций Ростуризма прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем, полеты остановили в том числе AZUR air, Nordwind и IFly, "Уральские авиалинии". В основном, это были рейсы на привлекательный для туристов остров Хайнань.