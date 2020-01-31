Депутаты Усть-Лабинского района Кубани приняли досрочную отставку главы муниципального образования Артющенко

31.01.20 16:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 января. Interfax-Russia.ru – Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу лично приехал в город Усть-Лабинск, чтобы завершить длившуюся год процедуру отставки главы Усть-Лабинского района.

"Губернатор принял участие в работе внеочередной сессии Совета муниципального образования Усть-Лабинский район. В ходе заседания депутаты приняли отставку главы района Николая Артющенко. После этого Кондратьев представил нового исполняющего обязанности главы района - Сергея Запорожского", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе краевой администрации.

Запорожский ранее возглавлял Кирпильское сельское поселение Усть-Лабинского района. По словам губернатора, району необходим руководитель, хорошо знающий территорию, понимающий проблемы и способы их решения.

"Ставку надо делать на тех, кто родился в районе, кто способен сделать прорыв в экономике. Запорожский был успешным главой поселения, смог включить территорию в максимальное количество краевых программ. Уверен, и для района сможет сделать то же", - процитировали в пресс-службе комментарий Кондратьева.

Прежний глава района Артющенко представил в райсовет заявление о досрочном сложении с себя полномочий.

Собеседник агентства отметил, что год назад, в конце января 2019 года, Артющенко уже подавал в отставку, получив неудовлетворительную оценку своей работы со стороны губернатора. Однако спустя некоторое время передумал и отозвал заявление.

"После этого он (Артющенко - ИФ) отстранялся от исполнения обязанностей по суду. Но фактически до текущего момента оставался главой районной исполнительной власти района", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в отношении Артющенко было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, администрацией района для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на покупку девяти квартир стоимостью более 9,4 млн рублей. В ходе проверок было установлено, что указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания.

Срок полномочий Артющенко на посту главы истекал в 2022 году.