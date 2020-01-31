Против заразы: Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
  
Хлеб и медали: скандал с блокадниками в Керчи довел до отставки главу горсовета
   
По ходатайству следствия: суд арестовал фигурантов "дела Голунова"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
31.01.20 16:48

Депутаты Усть-Лабинского района Кубани приняли досрочную отставку главы муниципального образования Артющенко

© РИА Новости. Григорий Сысоев
31 января. Interfax-Russia.ru – Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу лично приехал в город Усть-Лабинск, чтобы завершить длившуюся год процедуру отставки главы Усть-Лабинского района.

"Губернатор принял участие в работе внеочередной сессии Совета муниципального образования Усть-Лабинский район. В ходе заседания депутаты приняли отставку главы района Николая Артющенко. После этого Кондратьев представил нового исполняющего обязанности главы района - Сергея Запорожского", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе краевой администрации.

Запорожский ранее возглавлял Кирпильское сельское поселение Усть-Лабинского района. По словам губернатора, району необходим руководитель, хорошо знающий территорию, понимающий проблемы и способы их решения.

"Ставку надо делать на тех, кто родился в районе, кто способен сделать прорыв в экономике. Запорожский был успешным главой поселения, смог включить территорию в максимальное количество краевых программ. Уверен, и для района сможет сделать то же", - процитировали в пресс-службе комментарий Кондратьева.

Прежний глава района Артющенко представил в райсовет заявление о досрочном сложении с себя полномочий.

Собеседник агентства отметил, что год назад, в конце января 2019 года, Артющенко уже подавал в отставку, получив неудовлетворительную оценку своей работы со стороны губернатора. Однако спустя некоторое время передумал и отозвал заявление.

"После этого он (Артющенко - ИФ) отстранялся от исполнения обязанностей по суду. Но фактически до текущего момента оставался главой районной исполнительной власти района", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в отношении Артющенко было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, администрацией района для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на покупку девяти квартир стоимостью более 9,4 млн рублей. В ходе проверок было установлено, что указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания.

Срок полномочий Артющенко на посту главы истекал в 2022 году.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.01.20 16:56
Январь в Москве стал самым теплым за всю 140-летиюю историю метеонаблюдений
.
  31.01.20 14:49
Москва получила международную премию Transport Ticketing Global за лучшую "умную" билетную систему - Собянин
.
  31.01.20 12:37
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%
.
  31.01.20 11:24
Нештрафуемый порог скорости в Москве и Петербурге могут уменьшить до 10 км/час
.
  31.01.20 10:11
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
.
  31.01.20 09:20
Территории рядом с 9 строящимися станциями БКЛ метро благоустроят до 2021 года
.
  31.01.20 08:41
ЦБ РФ отозвал лицензию у Апабанка
.
  31.01.20 08:35
Оперативный штаб по коронавирусу: случаев заражения коронавирусом в Москве не зафиксировано
.
  30.01.20 17:45
Суд арестовал предполагаемого организатора незаконного задержания журналиста Голунова
.
  30.01.20 16:53
Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина стал фигурантом второго дела


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket