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31.01.20 16:53

Эпидконтроль в российских аэропортах может быть усилен и на внутренних рейсах

© РИА Новости. Виталий Тимкив
31 января. Interfax-Russia.ru - Службы эпидемиологического надзора могут в целях недопущения распространения нового коронавируса усилить контроль за пассажирами не только на международных, но и на внутренних рейсах в российских аэропортах, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией.

"В секторах транзита и прилета не только международных, но и внутренних рейсов в аэропортах предполагается усилить эпидемиологический надзор за прибывающими пассажирами. Сразу после прилета сотрудники эпидслужб, прошедшие специальный инструктаж об основных симптомах коронавируса, при помощи рамок-визоров, а также бесконтактных термометров будут измерять температуру прибывающих пассажиров", - сказал источник.

По его словам, усиленные меры эпидемиологического контроля коснутся как регулярных, так и чартерных рейсов вне зависимости от наличия иностранцев на борту.

Кроме того, в исключительных случаях, по запросу экипажей самолетов, медики смогут подниматься непосредственно на борт воздушных судов.

"В случае выявления на борту пассажиров со специфическими симптомами коронавируса, во избежание проникновения инфекции на территорию аэровокзала, сотрудники эпидслужб по запросу экипажа могут получить доступ непосредственно на борт воздушного судна, чтобы принять меры по изоляции заболевшего, а также по санобработке лайнера", - сказал источник.

По его информации, также рассматривается возможность выборочного усиления мер санэпидконтроля на авто- и железнодорожных вокзалах. Однако окончательное решение об этом пока не принято.

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