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31.01.20 16:56
Январь в Москве стал самым теплым за всю 140-летиюю историю метеонаблюдений
"Средняя месячная температура воздуха остается, как и в декабре 2019 года, положительной, в среднем по Москве - плюс 0,1 градуса, а это выше нормы более чем на 9 градусов. До 2020 года самым теплым январем был январь 2007 года, когда средняя месячная температура в нем составила минус 1,7 градуса, что на 7,7 градуса выше обычных значений", - сообщает сайт "Метеоновости" в пятницу.
Уточняется, что лишь в один день января (23-го) температура соответствовала климатической норме, а самые большие аномалии с превышением нормы на 10-12 градусов отмечались во второй декаде месяца.
При этом трижды за месяц - 16, 17 и 22 января - устанавливались рекордные температурные значения дня.
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