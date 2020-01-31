Январь в Москве стал самым теплым за всю 140-летиюю историю метеонаблюдений

31.01.20 16:56

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 января. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в Москве в январе в среднем превышала норму на 9,2 градуса, что стало максимальным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

"Средняя месячная температура воздуха остается, как и в декабре 2019 года, положительной, в среднем по Москве - плюс 0,1 градуса, а это выше нормы более чем на 9 градусов. До 2020 года самым теплым январем был январь 2007 года, когда средняя месячная температура в нем составила минус 1,7 градуса, что на 7,7 градуса выше обычных значений", - сообщает сайт "Метеоновости" в пятницу.

Уточняется, что лишь в один день января (23-го) температура соответствовала климатической норме, а самые большие аномалии с превышением нормы на 10-12 градусов отмечались во второй декаде месяца.

При этом трижды за месяц - 16, 17 и 22 января - устанавливались рекордные температурные значения дня.