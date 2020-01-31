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31.01.20 16:59
Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании вакцины против нового коронавируса - Голикова
"Мы очень рассчитываем на то, что наши китайские коллеги, которые выразили вроде согласие на то, чтобы принять нашу официальную группу, будут с нами сотрудничать, и мы
Голикова 29 января сообщила, что в РФ ведутся работы по созданию вакцины. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - сказала вице-премьер.
Она также отметила, что осуществляется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - добавила вице-премьер.
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