Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании вакцины против нового коронавируса - Голикова

31.01.20 16:59

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 января. Interfax-Russia.ru - Россия рассчитывает, что китайские специалисты будут сотрудничать с российскими для создания вакцины против коронавируса, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам в пятницу.

"Мы очень рассчитываем на то, что наши китайские коллеги, которые выразили вроде согласие на то, чтобы принять нашу официальную группу, будут с нами сотрудничать, и мы

Голикова 29 января сообщила, что в РФ ведутся работы по созданию вакцины. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - сказала вице-премьер.

Она также отметила, что осуществляется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - добавила вице-премьер.