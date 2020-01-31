Портящие внешний вид Ялты пристройки снесут

31.01.20 17:05

© РИА Новости. Игорь Михалев

31 января. Interfax-Russia.ru - Власти Ялты намерены снести пристройки к домам, которые портят архитектурный облик города, заявил глава администрации курорта Иван Имгрунт.

"Достаточно прокатиться по канатной дороге "Ялта-горка", чтобы увидеть кошмар, который творится за пределами набережной. Неимоверное обилие абсолютно безумных, уродливых пристроек", - цитирует Имгрунта отдел информполитики администрации города в пятницу.

По словам чиновника, одно дело, "когда люди увеличивают жилое пространство для своей семьи", и совсем другое - когда строят для сдачи отдыхающим в летний сезон. Вторых случаев, заявил Имгрунт, - большинство. "Они не учитывают мнение соседей, общую архитектуру города, главное - заполучить еще одного клиента. Как раз для подобных случаев федеральные власти готовят нормативные акты, по которым снос данных строений будет осуществляться в упрощенном порядке", - подчеркнул глава администрации Ялты.

Имгрунт уточнил, что если на самовольное строение оформлено право собственности, но оно наносит ущерб интересам муниципалитета, либо жителям и администрация принимает решение о сносе, то обжаловать можно только стоимость самого объекта, но не решение о демонтаже.

"В Европе невозможно изменить внешний облик зданий и города выглядят иначе, чем у нас. Нужно остановить беспредел, касающийся самовольных строений", - заявил глава администрации.

Ялта - популярный курорт на берегу Черного моря, на юге Крыма с населением порядка 80 тыс. человек. В турсезон там останавливаются сотни тысяч отдыхающих.