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31.01.20 17:33
Обнаружено тело погибшего при обрушении крыши СКК "Петербургский" - МЧС
"Обнаружено тело погибшего работника. Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы, с ними работают представители следственных органов", - сказал Аникин.
Работы по извлечению тела из-под завалов продолжаются, спасатели планируют завершить их в течение двух часов.
Аникин отметил, что опасности дальнейшего разрушения нет.
Как сообщалось, около 15.00 при демонтаже крыши СКК "Петербургский" произошло обрушение конструкций. Примерная площадь обрушения - 25-28 тыс. кв. метров, это 80% конструкций стен и кровли. По предварительным данным, под завалами может находиться один рабочий.
Как сообщалось, по данному факту организована доследственная проверка СКР и прокуратуры города. Генеральный директор ООО "СКА-Арена" (инвестор строительства нового стадиона) Игорь Забиран заявил, что обрушение было запланировано при демонтаже.
СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Хд нн ис
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