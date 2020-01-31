Обнаружено тело погибшего при обрушении крыши СКК "Петербургский" - МЧС

31.01.20 17:33

© РИА Новости. Александр Гальперин

31 января. Interfax-Russia.ru - Под завалами обрушившегося спортивно-концертного комплекса "Петербургский" нашли тело рабочего, сообщил журналистам начальник управления МЧС по городу в пятницу.

"Обнаружено тело погибшего работника. Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы, с ними работают представители следственных органов", - сказал Аникин.

Работы по извлечению тела из-под завалов продолжаются, спасатели планируют завершить их в течение двух часов.

Аникин отметил, что опасности дальнейшего разрушения нет.

Как сообщалось, около 15.00 при демонтаже крыши СКК "Петербургский" произошло обрушение конструкций. Примерная площадь обрушения - 25-28 тыс. кв. метров, это 80% конструкций стен и кровли. По предварительным данным, под завалами может находиться один рабочий.

Как сообщалось, по данному факту организована доследственная проверка СКР и прокуратуры города. Генеральный директор ООО "СКА-Арена" (инвестор строительства нового стадиона) Игорь Забиран заявил, что обрушение было запланировано при демонтаже.

СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Хд нн ис