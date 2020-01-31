Против заразы: Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
  
Хлеб и медали: скандал с блокадниками в Керчи довел до отставки главу горсовета
   
По ходатайству следствия: суд арестовал фигурантов "дела Голунова"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
31.01.20 17:37

Двух заболевших в РФ коронавирусом поместили в боксы, госпитализировали контактировавших с ними лиц

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
31 января. Interfax-Russia.ru - Двое заболевших коронавирусом в РФ находятся в боксах инфекционных стационаров; люди, близко с ними контактировавшие, также госпитализированы.

"Больные с первого дня пребывания в Российской Федерации находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Лица из близкого контакта также госпитализированы", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Там отмечается, что все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

"Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет. Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции", - сообщило ведомство.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая. "Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии риска распространения коронавируса, обнаруженного у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, дальше по России.

Она отметила, что оба больных были помещены в боксированную палату, были проведены все необходимые мероприятия, контактные обследования, "риска распространения ситуации дальше нет".

Попова сообщила, что у обоих больных легко протекало заболевание, были признаки ОРВИ при незначительном подъёме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений.

Еще накануне сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом. "Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорилось в распространенном в четверг вечером сообщении Минздрава РФ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars), напомнили в ведомстве.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.01.20 16:56
Январь в Москве стал самым теплым за всю 140-летиюю историю метеонаблюдений
.
  31.01.20 14:49
Москва получила международную премию Transport Ticketing Global за лучшую "умную" билетную систему - Собянин
.
  31.01.20 12:37
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%
.
  31.01.20 11:24
Нештрафуемый порог скорости в Москве и Петербурге могут уменьшить до 10 км/час
.
  31.01.20 10:11
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
.
  31.01.20 09:20
Территории рядом с 9 строящимися станциями БКЛ метро благоустроят до 2021 года
.
  31.01.20 08:41
ЦБ РФ отозвал лицензию у Апабанка
.
  31.01.20 08:35
Оперативный штаб по коронавирусу: случаев заражения коронавирусом в Москве не зафиксировано
.
  30.01.20 17:45
Суд арестовал предполагаемого организатора незаконного задержания журналиста Голунова
.
  30.01.20 16:53
Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина стал фигурантом второго дела


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket