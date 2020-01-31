Двух заболевших в РФ коронавирусом поместили в боксы, госпитализировали контактировавших с ними лиц

31.01.20 17:37

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

31 января. Interfax-Russia.ru - Двое заболевших коронавирусом в РФ находятся в боксах инфекционных стационаров; люди, близко с ними контактировавшие, также госпитализированы.

"Больные с первого дня пребывания в Российской Федерации находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Лица из близкого контакта также госпитализированы", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Там отмечается, что все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

"Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет. Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции", - сообщило ведомство.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая. "Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии риска распространения коронавируса, обнаруженного у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, дальше по России.

Она отметила, что оба больных были помещены в боксированную палату, были проведены все необходимые мероприятия, контактные обследования, "риска распространения ситуации дальше нет".

Попова сообщила, что у обоих больных легко протекало заболевание, были признаки ОРВИ при незначительном подъёме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений.

Еще накануне сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом. "Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорилось в распространенном в четверг вечером сообщении Минздрава РФ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars), напомнили в ведомстве.