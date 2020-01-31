Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах и транспорте

31.01.20 17:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 января. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор рекомендует носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей, а во время пребывания на улице от масок можно отказаться.

"Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", - говорится в рекомендациях по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, опубликованной пресс-службой Роспотребнадзора.

Вместе с тем медики напоминают, что ношение масок - одиночная мера и не обеспечивает полной защиты от заболевания, поэтому необходимо соблюдать и другие меры профилактики.

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости чаще мыть руки с мылом, а если нет возможности помыть руки с мылом, пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Также необходимо чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства.

"Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность", - добавили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что "нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально".