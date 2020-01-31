Минздрав Забайкалья из-за выявленного случая коронавируса запустил круглосуточную горячую линию

31.01.20 17:55

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 января. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Забайкальского края запустило круглосуточную "горячую линию", по которой жители региона могут получить консультацию, как обезопасить себя и близких от заражения коронавирусом.

"Специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Кроме того, если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники "горячей линии" подскажут, как действовать", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Инфекционисты напоминают, что главной мерой безопасности является соблюдение правил гигиены. В частности, необходимо как можно чаще мыть руки с мылом или протирать их влажными салфетками, особенно после посещения торговых точек или общественного транспорта. Врачи также советуют, по возможности, реже касаться лица руками. Соблюдать дистанцию не менее одного метра при общении с людьми, имеющими симптомы ОРВИ или гриппа.

Как сообщалось, впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая. "Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.