У госпитализированного в Ростове-на-Дону китайского студента коронавирус не выявлен

02.02.20 17:38

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

2 февраля. Interfax-Russia.ru - Медики не подтвердили наличие коронавируса у китайского студента, которого ранее госпитализировали с повышенной температурой в Ростове-на-Дону, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

"У студента, прибывшего из Китая на этой неделе, была небольшая температура, его отправили в ЦГБ, где проверили на коронавирус, лабораторно наличие вируса у него не подтвердилось", - сказала она.

Левицкая подчеркнула, что все граждане Китая, прибывающие в Ростов-на-Дону, находятся под постоянным медицинским наблюдением, в ежедневном режиме их обследуют медики даже в том случае, если никаких симптомов болезни нет.

"Мы отслеживаем всех, кто приехал из Китая, в ежедневном режиме. После каникул на этой неделе в Ростов-на-Дону прибыли три студента из Китая. Ситуация под контролем", - подчеркнула она.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону у студента из Китая выявлен и подтвержден коронавирус.

Как сообщалось, в России, по данным на воскресенье, зафиксированы два случая заражения коронавирусом: студентка из Китая госпитализирована в Тюмени, еще один гражданин КНР находится в больнице в Чите.

По данным госкомиссии здравоохранения Китая, на 8:00 по местному времени 2 февраля зарегистрировано 14 тыс. 411 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 21,9% (2 тыс. 590 человек). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (9 тыс. 74). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 14,6% - в тяжелой (2 тыс. 110). Летальность составляет 2,1 % (304 случая).

Подтверждено 144 случая завоза нового коронавируса в 23 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия, Швеция и Великобритания).