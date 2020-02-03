У самолета, аварийно приземлившегося в Томске, разрушилась передняя стойка шасси

03.02.20 07:28

© РИА Новости. Руслан Кривобок

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей в связи с инцидентом в томском аэропорту, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 01:46 мск при посадке в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н.И. Камова у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси.

Самолет эксплуатируется авиакомпанией "РусЛайн", следовал по маршруту Екатеринбург - Томск, на его борту находилось 32 пассажира и 4 члена экипажа, которые не пострадали.

"В связи с нахождением воздушного судна на взлётно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью ее обследования до 11 часов работа аэропорта приостановлена. Начиная с 6 часов утра, из него должно было вылететь 7 рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала", - говорится в сообщении.

Другие воздушные суда направлены в аэропорт Толмачево (Новосибирск).

В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР агентству сообщили, что на месте происшествия работают следователи.

"Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сказал собеседник агентства.