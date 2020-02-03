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03.02.20 07:36
Режим "черного неба" сохраняется в двух городах Кузбасса
"Предприятиям Новокузнецка и Прокопьевска рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18:00 (12:00 мск) 3 февраля", - говорится в релизе.
Как сообщалось, режим НМУ №1 был введен в Новокузнецке и Прокопьевске 30 января. Текущей зимой режим НМУ №1 в городах региона впервые был введен в начале декабре 2019 года. Всего в 2017 году режим I степени НМУ в регионе вводили 75 раз, в 2018 году - 72 раза.
Новокузнецк входит в число 12 самых грязных городов России. В конце ноября город стал участником эксперимента по квотированию выбросов в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
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