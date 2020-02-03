РЖД с 3 февраля приостанавливает движение всех пассажирских поездов в Китай из-за коронавирусной инфекции

03.02.20 07:40

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 февраля. Interfax-Russia.ru - В целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции с 00 часов 3 февраля временно приостанавливается движение пассажирских поездов в Китай, говорится в сообщении "Российских железных дорог", поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

"В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 2 февраля 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китайской Народной Республикой: поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин; беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва - Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва - Забайкальск", - говорится в сообщении.