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03.02.20 07:43
Высаживать детей из общественного транспорта запретят во всех регионах РФ
Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, был принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении в четверг.
"Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения", - цитирует в четверг пресс-служба партии слова Турчака на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде.
В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму.
"В 12 регионах высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена (Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва)", - отмечал тогда первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
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