Высаживать детей из общественного транспорта запретят во всех регионах РФ

03.02.20 07:43

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Запрет на высадку детей из общественного транспорта будет распространен на все регионы РФ, заявил в пятницу секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, был принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении в четверг.

"Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения", - цитирует в четверг пресс-служба партии слова Турчака на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде.

В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму.

"В 12 регионах высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена (Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва)", - отмечал тогда первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.