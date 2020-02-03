В Якутске выпустили дополнительно более 83 тыс. медицинских масок

03.02.20 08:37

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 февраля. Interfax-Russia.ruК - В аптеках Якутска спрос на медицинские маски вырос в несколько раз за минувшие выходные, дополнительно было выпущено более 83 тыс. масок, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По информации ведомства, жители стали массово покупать маски из-за недостоверной информации, распространяемой в соцсетях, о выявления коронавируса в Якутске.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на особом контроле регионального Минздрава и Роспотребнадзора, случаев заболевания коронавирусом в Якутске нет. АО "Сахафармация" дополнительно выпустила в продажу более 83 тыс. медицинских масок. Причин для беспокойства нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса. К настоящему моменту общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс., 361 заболевший умер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса типа nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.