Тариф "Платона" с февраля повышен с 2,04 до 2,2 руб./км

03.02.20 08:34

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" планово проиндексирован с 2,04 до 2,2 рубля за километр с 1 февраля.

Согласно прошлогоднему июньскому постановлению правительства РФ, с 1 февраля 2021 года тариф будет повышен до 2,35 руб./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

За полгода до индексации тарифа системы "Платон" Росавтодор на основании прогноза будет публиковать величину индексации, чтобы рынок заранее мог к этому подготовиться. Если реальная инфляция будет сильно отличаться от прогнозной, в следующем периоде будут вноситься соответствующие поправки.

Кроме того, Росавтодор по поручению Минтранса РФ будет публиковать фактический новый тариф системы "Платон" за 2-3 недели до его изменения.

Так, до 20 июля 2020 г. Росавтодор разместит предварительную информацию о размере платы за использование федеральных дорог с 1 февраля 2021 г. "Фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 г. после расчетов Росстатом индекса потребительских цен. В будущем данный порядок информирования грузоперевозчиков будет проводиться ежегодно", - сообщало ранее министерство, отмечая, что программа предсказуемости индексации тарифа госсистемы "Платон" проработана совместно с грузоперевозчиками.