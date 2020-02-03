МЭР считает ухудшение ситуации с коронавирусом ключевым риском для макропрогноза

03.02.20 08:48

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки является ключевым риском для прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обновленной версией макропрогноза.

В пятницу Минэкономразвития разослало его на межведомственное согласование.

"Ключевым риском текущего прогноза является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике, в том числе в краткосрочной перспективе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и связанным с ним снижением темпов роста экономики Китая и негативной реакцией финансовых рынков", - процитировал источник комментарии Минэкономразвития к уточненному прогнозу.

В прогноз социально-экономического развития на период до 2024 г. Минэкономразвития заложило предпосылку о сохранении темпов роста мировой экономики на невысоких по историческим меркам уровнях (2,8-2,9%). На фоне слабой динамики глобального роста министерством ожидается дальнейшее снижение цен на нефть (с $57,7 за баррель в 2020 г. до $53 за баррель в 2024 году), а также на другие товары российского сырьевого экспорта.

В базовый сценарий Минэкономразвития заложило успешную реализацию структурных мер экономической политики, направленных на достижение национальных целей развития и других приоритетов, установленных майским указом президента.

"Указанные меры, реализуемые как в рамках управленческого механизма национальных проектов, так и за его пределами, обеспечат переход к модели роста, основанной, с одной стороны, на опережающем росте инвестиций в основной капитал, с другой - на устойчивом расширении потребления на базе роста доходов населения", - цитирует источник прогноз Минэкономразвития.

В 2021-2022 годах министерство ожидает ускорения темпов роста ВВП до уровня 3,1-3,2% с 1,9% в 2020 году. В 2023-2024 годах темпы роста, по прогнозу, достигнут 3,3% ежегодно.