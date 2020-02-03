Томский аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом "РусЛайн"

03.02.20 08:51

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Томский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов после инцидента с самолетом авиакомпании "РусЛайн", сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Аэропорт возобновил работу на прием и отправку самолетов", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей в связи с инцидентом в томском аэропорту.

В 01:46 мск при посадке в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н.И.Камова у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси.

Самолет эксплуатируется авиакомпанией "РусЛайн", следовал по маршруту Екатеринбург - Томск, на его борту находилось 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Начиная с 6:00, из аэропорта должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала. Другие воздушные суда направлены в аэропорт Толмачево (Новосибирск).

По данным онлайн-табло томского аэропорта, на данный момент задерживается вылет девяти рейсов: в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут и Стрежевой.

В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР агентству сообщили, что на месте происшествия работают следователи.

"Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сказал собеседник агентства.