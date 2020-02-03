Вход в Исторический музей будет бесплатным 9 февраля

03.02.20 09:17

© РИА Новости. Владимир Песня

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Вход на основную экспозицию Государственного исторического музея 9 февраля будет бесплатным в честь его 148-летия, сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы.

"Москвичи и гости столицы 9 февраля смогут посетить главное здание музея на Красной площади и филиал комплекса - Музей Отечественной войны 1812 года, не приобретая билет", - говорится в сообщении.

Ко дню рождения в Историческом музее подготовили праздничную программу: обзорные экскурсии, мастер-классы, викторины, чтения стихов и концерты, посвященные культуре XIX века.

В музее на Красной площади гости смогут увидеть деревянную лодку третьего тысячелетия до нашей эры, выточенную Петром I золотую чарку, единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, легендарный роллс-ройс Владимира Ленина, перчатки Екатерины II, одеяние царя Алексея Михайловича, уточняется на сайте.

В залах Музея Отечественной войны 1812 года посетителям покажут саблю Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова и другие экспонаты, говорится в сообщении.