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03.02.20 09:17
Вход в Исторический музей будет бесплатным 9 февраля
"Москвичи и гости столицы 9 февраля смогут посетить главное здание музея на Красной площади и филиал комплекса - Музей Отечественной войны 1812 года, не приобретая билет", - говорится в сообщении.
Ко дню рождения в Историческом музее подготовили праздничную программу: обзорные экскурсии, мастер-классы, викторины, чтения стихов и концерты, посвященные культуре XIX века.
В музее на Красной площади гости смогут увидеть деревянную лодку третьего тысячелетия до нашей эры, выточенную Петром I золотую чарку, единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, легендарный роллс-ройс Владимира Ленина, перчатки Екатерины II, одеяние царя Алексея Михайловича, уточняется на сайте.
В залах Музея Отечественной войны 1812 года посетителям покажут саблю Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова и другие экспонаты, говорится в сообщении.
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